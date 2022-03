Ucrainenii, cu mâinile goale în fața tancurilor rusești Noi imagini apar zi de zi pe rețelele de soaiclizare, cu ucrainenii care ies in strada in momentul in care tancurile rusești trec prin localitațile lor. Oamenii striga, protesteaza și se așeaza, cu mainile goale, in fața blindatelor. The post Ucrainenii, cu mainile goale in fața tancurilor rusești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Cu steaguri in mana și mult curaj, sute de ucraineni din Starobilsk au incercat sa blocheze inaintarea convoiului militar rus. Și in regiunea Oblast, oamenii au ieșit in strada sa-și apere țara cu mainile goale. Printre ei și foarte multe femei. Tot aici, mii de civili au facut un scut uman și un dig…

- Imagini cutremuratoare au fost filmate in Ucraina, unde un barbat s-a aruncat cu mainile goale in fața tancurilor rusești, intr-o incercare disperata de a opri invazia. The post Ucrainenii opresc tancurile rusești cu mainile goale. Imagini virale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa…

