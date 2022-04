Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul prezidențial Mihailo Podoliak a ironizat Rusia dupa ce aceasta a raportat mai multe explozii care au avut loc pe teritoriul sau, la depozite de muniții și alte facilitați militare. Consilierul lui Volodimir Zelenski a spus ca este vorba despre „karma” și ca regiunile unde au avut loc exploziile…

- Este ziua a 56-a de la startul invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. Presedintele Ucrainei a decalrat ca Rusia intra in a doua etapa a ofensivei de pe teritoriul ucrainean. SUA a anuntat ca va livra mai mult armament Ucrainei.

- Razboi in Ucraina, ziua 50. Armata rusa a avertizat, miercuri seara, ca ar putea ataca centre de comanda din Ucraina, inclusiv din zona capitalei Kiev, ca reactie la "tentative de a comite acte de sabotaj" pe teritoriul Rusiei. Intre timp, Statele Unite a

- Cancelarul prezidential ucrainean, Mihailo Podoliak, susține ca presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va intalni cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, cel mai probabil dupa o anticipata batalie majora in regiunea Donbas din estul Ucrainei, pe care ucrainenii sa o și caștige, ceea ce le-ar…

- Este cel mai mare pas inapoi pentru armata rusa de decenii", a declarat el intr-o inregistrare de pe Telegram."Nicaieri in alta parte nu au pierdut atat de multe in atat de putine zile. Fortele noastre fac totul pentru a pune capat oricarui interes pe care dusmanul il are pentru a continua acest razboi.…

- "Rusia va aștepta raspunsul Ucrainei cu privire la desfașurarea negocierilor in orașul belarus Gomel pana la ora 15:00, ora locala (12:00 GMT)," a anunțat consilierul prezidențial Vladimir Medinski, șeful delegației de negociere, potrivit EFE.Raspunsul Kremlinului vine dupa ce președintele ucrainean…

- Ucrainenii care au fugit peste granița cu Polonia joi (24 februarie) au descris situația drept „razboi total”, dupa ce Rusia a invadat Ucraina. Un ucrainean a descris cum a fugit din Lvov și cum a auzit sirene cand a ajuns in orașul polonez Medyka, un punct de trecere a frontierei cu Ucraina, conform…

- Intr-un sondaj facut de institutul de cercetare și sondare a opiniei publice, Rating, pe 16 și 17 februarie, ucrainenii nu par, in continuare, convinși de un atac al Rusiei. Doar 19% dintre ei cred ca probabilitatea unui atac este mare.Alți 33% cred ca aceasta este una medie, iar 20% – una mica. 25%…