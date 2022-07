Ucrainenii cer populației să evacueze Sudul țării înainte de ofensiva armatei împotriva rușilor Guvernul ucrainean a indemnat populația din zonele sudice ale țarii ocupate de Rusia sa evacueze "prin toate mijloacele posibile" inainte de ofensiva militara ucraineana, in timp ce forțele Moscovei au fost descrise generand un "adevarat iad" in centrul industrial din estul Ucrainei, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca Universitatea Pedagogica din orasul Harkov in nord-estul Ucrainei a fost distrusa miercuri intr-un atac cu rachete rusesti, transmite dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Rusia a preluat controlul asupra orașului Lysychansk, ultimul oraș din regiunea Luhansk din estul Ucrainei care se afla inca sub control ucrainean, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ambasadorul Rusiei la Londra a declarat marți ca Marea Britanie a cerut ajutorul Moscovei in legatura cu cei doi cetațeni britanici condamnați la moarte in regiunea separatista a Ucrainei susținuta de Rusia pentru ca au luptat pentru Ucraina, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Guvernul polonez cere noi masuri punitive impotriva Rusiei, pentru a mentine presiunea economica asupra Moscovei si a pune capat invaziei asupra Ucrainei, informeaza sambata dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Rabinul șef al Moscovei a parasit Rusia dupa ce a fost supus unor presiuni pentru a susține invazia Ucrainei, potrivit unei rude, citata de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Negociatorul ucrainean Mykhailo Podolyak a declarat ca nu are rost sa se discute cu Rusia pana cand forțele Moscovei nu vor fi impinse cat mai departe posibil spre granițele Ucrainei, potrivit The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fortele ruse au bombardat peste 40 de orase din regiunea Donbas, in estul Ucrainei, a declarat armata ucraineana, amenintand sa inchida ultima cale principala de scapare pentru civilii prinsi in calea invaziei lor, aflata acum in a patra luna, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Intr-o demonstrație de forța, la doua luni de la atacul asupra Ucrainei, Rusia a testat o noua racheta balistica intercontinentala cu capacitate nucleara, despre care președintele Vladimir Putin a declarat miercuri ca ii va face pe dușmanii Moscovei sa se opreasca și sa se gandeasca, scrie Reutera.…