Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20 de refugiați ucraineni din Odesa au igienizat din proprie inițiativa plaja din proximitatea cladirii in care au fost gazduiți temporar in Mamaia Nord, informeaza Dobrogea Live . Refugiații ucraineni au cumparat din propriile fonduri manuși și saci de gunoi, apoi au ieșit pe plaja cu mic,…

- Cetatenii ucraineni aflati pe teritoriul Romaniei vor beneficia de protectie temporara, in baza unei hotarari adoptate in sedinta de vineri a Executivului. „Vor beneficia de protectie temporara pe teritoriul Romaniei strainii si apatrizii care isi aveau resedinta legala in Ucraina si care nu se pot…

- Comisia Europeana a propus, miercuri, sa acorde protectie temporara persoanelor care fug de razboiul aflat in desfasurare in Ucraina si aleg sa paraseasca tara, precum si un permis de rezidenta, acces la un loc de munca si la asistenta sociala in cadrul blocului european, relateaza Reuters. Noua legislatie,…

- Comisia Europeana a propus miercuri acordarea de protectie temporara pentru persoanele care fug din calea razboiului din Ucraina, inclusiv un permis de sedere si acces la piata fortei de munca si la beneficii sociale, informeaza Reuters.

- Comisia Europeana a propus, miercuri, sa acorde protectie temporara persoanelor care fug de razboiul aflat in desfasurare in Ucraina si aleg sa paraseasca tara, precum si un permis de rezidenta, acces la un loc de munca si la asistenta sociala in cadrul blocului european, relateaza Reuters. Noua…

- Uniunea Europeana se pregateste sa le acorde ucrainenilor care fug de razboi dreptul de sedere si de munca in blocul european pentru o perioada de pana la trei ani, au afirmat oficialitati UE si franceze, informeaza luni Reuters.Cel putin 300.000 de refugiati ucraineni au intrat in Uniunea Europeana…

- Refugiatii ucraineni care trec in Romania prin Vama Siret duc cu ei bagaje putine, ca si cum ar putea sa se intoarca la casele lor maine. Unii vin pe jos, din satele de langa granita, carand cate un troller sau un rucsac in spate. Reporterii Libertatea i-au rugat sa le arate care sunt lucrurile care,…

- Cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de 9 luni dintr-un an calendaristic, a transmis, vineri, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, pe Facebook. „Ca urmare a intrebarilor aparute in spatiul public…