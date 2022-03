Stiri pe aceeasi tema

- Cozi foarte mari la vamile din vestul țarii Foto arhiva : Ioan Suciu RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Sunt cozi foarte mari la vamile din vestul țarii. Ne spune mai multe reporterul RRA Alexandru Lancuzov: "Cozi foarte mari de autoturisme la Petea, la Urziceni și mai ales…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a anunțat miercuri seara ca a discutat cu omologul din Ungaria, iar in urma demersurilor MAE Ungaria a renuntat la conditiile impuse pentru intrarea in tara cetatenilor ucraineni. „Tocmai am discutat cu omologul meu, ministrul afacerilor externe al Ungariei, Peter…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratele Teritoriale ale Politiei de Frontiera Oradea si Sighetu Marmatiei ca, incepand cu data de 02.03.2022, ora 15.45 (ora RO), la frontiera romano – ungara, intrarea pe teritoriul Ungariei este permisa numai cetațenilor statelor terțe (inclusiv…

- Politia de Frontiera anunta ca autoritatile din Ungaria au informat ca, de miercuri dupa-amiaza, la frontiera romana-ungara, intrarea in aceasta tara este permisa doar cetatenilor statelor terte (inclusiv din Ucraina) care indeplinesc conditiile de intrare in Spatiul Schengen. Anterior, erau acceptate…

- Cetațenii ucraineni care vin in Romania fugind din calea razboiului din țara lor vor avea acces la toate tipurile de servicii medicale in perioada șederii pe teritoriul țarii noastre, a declarat vineri, 25 februarie, ministrul sanatații, Alexandru Rafila, citat de Agerpres . La intrarea in țara, ucrainenii…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a spus ca Romania este pregatita sa gestioneze un flux mare de tranzit la frontiera, in contextul conflictului din Ucraina. „Au fost adoptate masurile necesare pentru intarirea controlului și supravegherea sporita a frontierei Romaniei. Punctele de trecere a frontierei…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia determina populatia ucraineana sa paraseasca in masa tara aflata in razboi. Mii de oameni panicati de inceperea conflictului militar au stat, joi, la cozi interminabile la frontiera dintre Ucraina si Romania, in zona localitatii Tereblecea, pentru a parasi, pe jos,…

- Primarul de la Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, a declarat ca la punctul de frontiera au inceput sa apara primii refugiați din Ucraina. Potrivit acestuia, cei care intra in Romania nu vor sa ramana, ci sunt interesați cum pot ajunge in Polonia și Cehia. „Exista un numar mai mare de cetațeni care…