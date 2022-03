Ucrainenii au scris „copii” la Mariupol, înainte de bombardament Imagini din satelit realizate de compania Maxar Technologies pe 14 martie arata ca in jurul cladirii teatrului din Mariupol fusese scris cu litere mari, vizibile de la mare altitudine, cuvantul COPII (дети), relateaza CNN. Dupa bombardarea teatrului, autoritațile locale au anunțat ca in cladire se adaposteau in jur de 1.000 de oameni, adulți și copii, […] The post Ucrainenii au scris „copii” la Mariupol, inainte de bombardament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

