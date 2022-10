Ucrainenii au reușit să distrugăt parte a podului Kerci care leagă Crimeea de Rusia Au aparut primele imagini cu podul Kerci distrus dupa explozia din acesta dimineața. In imagini se vad clar bucați de pod prabușite, fapt ce demonstraza ca Rusia va avea de suferit de pe urma acestui incident, avand in vedere ca podul este unul strategic pentru ruși, dat fiind faptul ca era utilizat pentru transportul de armament in lupta, necesar razboiului din Ucraina. Autoritațile ruse invoca o mașina capcana, care ar fi explodat in timp ce pe linia de cale ferata circula un tren incarcat cu combustibil. Autoritațile ucrainene nu au ieșit inca sa emita declarații oficiale pe tema acestui… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile ucrainene au reacționat ironic pe rețelele sociale la adresa aruncarii in aer a podului strategic al lui Vladimir Putin care face legatura terestra intre peninsula Crimeea și Rusia. „Crucișatorul purtator de rachete Moscova și Podul Kerci – doua simboluri notorii ale puterii ruse in Crimeea…

- Imagini cu explozia Podului Kerci, care leaga Crimeea de Rusia. Vagoane de tren au fost surprinse in flacari. Mai multe secțiuni de drum au fost prabușite. Podul construit de Vladimir Putin in anul 2018 era folosit de ruși ca ruta cheie de aprovizionare pentru trupele aflate in razboi impotriva Ucrainei.…

- Autoritațile ucrainene au reacționat ironic pe rețelele sociale aruncarea in aer a podului strategic al lui Vladimir Putin care face legatura terestra intre peninsula Crimeea și Rusia, o importanta lucrare de infrastructura construita de Moscova dupa anexarea ilegala a Crimeii, in 2014.

- Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a comentat sambata incidentul de la podul care leaga Crimeea de Rusia, afirmand ca este doar ”inceputul”, dar nu a indicat direct ca Ucraina sta in spatele exploziei, transmite Reuters . „Crimeea, podul, inceputul. Tot ce este ilegal trebuie distrus,…

- Podul peste stramtoarea Kerci, care face legatura intre peninsula ucraineana anexata Crimeea si partea continentala a Federatiei Ruse a fost deschis in mai 2018, costul constructiei fiind de 227,9 miliarde de ruble. Lungimea podului este de 19 kilometri. Traficul auto pe Podul Crimeii a fost deschis…

- Ucraina a amenintat cu distrugerea podului de peste stramtoarea Kerci, construit cu mari cheltuieli de Moscova pentru a conecta Rusia la peninsula anexata Crimeea, unde au avut loc mai multe explozii la baze militare rusesti, relateaza AFP. „Acest pod este o structura ilegala si Ucraina nu si-a dat…

- Ucraina a amenintat miercuri cu distrugerea podului de peste stramtoarea Kerci, construit cu mari cheltuieli de Moscova pentru a conecta Rusia la peninsula anexata Crimeea. Amenintarea vine dupa ce in ultimele zile au avut loc o serie de explozii la mai multe baze militare rusesti din Crimeea, incidente…

- Ucraina a amenintat miercuri ca va distruge podul de peste stramtoarea Kerci, construit de Moscova pentru a conecta Rusia la peninsula anexata Crimeea, unde au avut loc mai multe explozii la baze militare rusesti.