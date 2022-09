Stiri pe aceeasi tema

- In ziua 192 de le inceputul invaziei ruse in Ucraina, forțele Moscovei iși continua eforturile de a obține controlul total asupra regiunii Donețk, in timp ce ucrainenii au reușit sa dobandeasca o „surpriza tactica” prin declanșarea contraofensivei din regiunea Herson, unde ataca pe trei axe principale.…

- Vladimir Putin a dat ordin fortelor sale sa ajunga la granitele administrative ale regiunii Donetk pana la 15 septembrie, a declarat joi seara intr-un interviu pentru Ukrainska Pravda seful adjunct al Statului Major al armatei ucrainene, Aleksei Gromov. „Inamicul continua sa detina zone ocupate in regiunile…

- Biroul Procurorului General din Ucraina au anuntat, sambata, ca de la inceputul ofensivei militare a Rusiei, in Ucraina au murit 377 de copii si au fost raniti peste 733. "Peste 1.100 de copii au fost afectati in Ucraina de agresiunea armata in toata regula a Federatiei Ruse. Pana in dimineata zilei…

- Președintele rus Vladimir Putin a dat miercuri instrucțiuni guvernului sau sa efectueze o plata unica de 10.000 de ruble pentru parinții elevilor din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, a anunțat Kremlinul, potrivit The Moscow Times și CNN.Parinții copiilor cu varste cuprinse intre 6 și 18 ani din…

- Fortele de ocupatie ruse au anuntat joi arestarea a peste 20 de "complici" ai armatei ucrainene in regiunile ocupate in Herson si Zaporojie, in sudul Ucrainei, relateaza AFP, intr-un moment in care fortele ucrainene se pregatesc de o contraofensiva, desfasurand pana in prezent actiuni de contraatac…

- Rușii continua sa bombardeze in permanența regiunea Donbas, dar și zone rezidențiale din regiunea Zaporojie, orașele Harkov și Nikolaev, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a mulțumit Statelor Unite pentru noul pachet de asistența militara, care include lansatoare HIMARS.…

- Militarii ucraineni au reușit sa loveasca un tanc rusesc T-62 de fabricație sovietica cu o grenada de mana lansata intr-o momeala pentru pescuit, aceasta cazand exact in trapa vehiculului blindat. O inregistrare video cu momentul a fost distribuita de administratorii contului Ukraine Weapons Tracker,…

- Forțele rusești au continuat operațiunile ofensive in mai multe locații din estul Ucrainei, dar nu au obținut caștiguri confirmate in asalturile terestre efectuate marți, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in evaluarea publicata in noaptea de marți spre miercuri. Trupele au capturat…