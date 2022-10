Stiri pe aceeasi tema

Cetățenii cehi au strans 1,3 milioane de dolari pentru a cumpara un tanc modernizat. Acesta va fi donat armatei din Ucraina, potrivit Reuters, anunța Mediafax.

Vedeta de reality-show Kim Kardashian a acceptat sa plateasca 1,26 milioane de dolari pentru ca a promovat o criptomoneda pe contul ei de Instagram fara a mentiona ca a fost platita pentru acest lucru, a anuntat luni Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC), relateaza AFP.

Președintele Ucrainei și șefii serviciilor de securitate s-au intalnit luni pentru a planifica modalitați de contracarare a utilizarii de catre armata rusa a "noilor tipuri de arme", dupa ce fortele rusesti si-au intensificat atacurile folosind drone de lupta iraniene, au spus surse de la cabinetul…

Ministerul rus al Apararii a transmis ca forțele ucrainene au continuat atacurile in jurul centralei nucleare Zaporijjia, din sudul țarii, inclusiv prin lansarea a opt drone kamikaze impotriva acesteia, informeaza Reuters.

Regatul Unit a anuntat sambata ca va dona sase drone submarine Ucrainei pentru a o ajuta la neutralizarea minelor rusesti in largul coastelor sale si va instrui militari pentru operarea lor, relateaza AFP si DPA, potrivit Agerpres.

Johnny Depp a strans in jur de 3 milioane de lire sterline in doar cateva ore de la punerea in vanzare a unor opere din colectia sa de arta, scrie Sky News, potrivit news.ro.

Armata ucraineana susține ca a lovit alte șase depozite de muniție din regiunea Herson, ocupata de ruși, potrivit CNN.

Pietre prețioase și bijuterii in valoare de 100 de milioane de dolari au fost furate intr-un jaf din California. Acestea erau transportate intr-o duba blindata care a fost atacata pe strada, potrivit Sky News.