Ucrainenii au primit acces la unul dintre sateliții ICEYE, liderul global in monitorizare prin sateliți radar. Sateliții ICEYE pot fotografia Pamantul in orice moment al zilei și in toate condițiile meteorologice. Datele din satelit sunt actualizate la fiecare cateva ore, ceea ce ofera avantaje tactice pentru operațiunile militare.