Ucrainenii au pregătit la Bahmut o „zonă a morții” pentru trupele ruse Forțele ucrainene continua sa controleze partea de vest a orașului Bahmut și au distrus podurile de peste raul care strabate localitatea de la nord la sud și care a devenit, practic „linia frontului”, dupa ce mercenarii Wagner au preluat controlul asupra zonei estice a orașului. Malul raului a fost astfel transformat de ucraineni intr-o veritabila „zona a morții”, din cauza fașiei de teren deschis, cu o lațime de 200-800 de metri, in care atacatorii ar urma sa atace complet descoperiți, se arata in evaluarea de duminica a razboiului din Ucraina, facuta de ministerul britanic al Apararii. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

