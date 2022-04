Stiri pe aceeasi tema

Guvernatorul regional al orasului rus Belgorod a acuzat elicopterele militare ucrainene ca au atacat depozitul de petrol unde a izbucnit un incendiu, informeaza BBC, potrivit news.ro.

Ministerul Apararii de la Moscova a avertizat din nou, luni seara, ca in Marea Neagra plutesc in deriva mine ucrainene, transmite dpa, relateaza Agerpres. Rusia si Ucraina se acuza reciproc de minarea Marii Negre.

Rusia a avertizat sambata cu privire la pericolul reprezentat de deriva minelor depuse de fortele navale ucrainene in Marea Neagra dupa declansarea invaziei ruse in Ucraina, precizand ca minele ar putea ajunge in Stramtoarea Bosfor sau chiar in Marea Mediterana, relateaza FP, informeaza Agerpres.

Ucrainenii au parasit in mare graba portul din Berdyansk, iar navele de lupta au ramas pe loc. Aceste nave au fost preluate de trupele rusești, care susțin ca n-au gasit nici macar un om la bord.

Agentia ucraineana Unian sustine ca asa-numita armata transnistreana a trecut in stare de alerta. Decizia vine pe fondul incercarii rușilor de a cuceri tot sudul Ucrainei, pana la Odesa, inchizand astfel accesul catre Marea Neagra și Marea Azov.

Premierul britanic Boris Johnson a condamnat luni "atacuri aeriene barbare ale Rusiei" vizand civili in Ucraina, intr-o convorbire la telefon cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Fortele ruse au capturat Insula Serpilor din Marea Neagra, a anuntat vineri Ministerul Apararii de la Moscova, confirmand un anunt facut joi seara de Serviciul ucrainean de frontiera, transmite Reuters, conform AGERPRES.

Serviciul de frontiera ucrainean a transmis ca „doua ținte neidentificate amenința polițiștii de frontiera de pe Insula Șerpilor.