- „Deoarece mobilizarea militara a Rusiei va avea loc și in apropierea granițelor noastre (regiunea Kaliningrad), forța de reacție rapida a Lituaniei este in stare de alerta maxima pentru a preveni orice provocare din partea Rusiei”, a transmis ministrul lituanian al Apararii, Arvydas Anusauskas, pe twitterO…

- In timp ce militarii ruși dau dovada de lipsa de camaraderie și iși abandoneaza deseori pozițiile pe linia frontului, soldații ucraineni lupta pentru eliberarea naționala și ataca cu aplomb trupele inamice, surprinse de puterea contraofensivei cu care se

- La șase luni de la invazia sa in Ucraina, Rusia este afectata de un deficit tehnologic sever cauzat de sancțiuni. Dupa ce au lansat (sau au pierdut in lupta) mult mai multe rachete decat au anticipat inițial, soldații Moscovei se bazeaza acum din ce in ce mai mult pe stocurile vechi de muniție din epoca…

- Ucrainenii susțin ca au eliberat deja trei localitați in cadrul contraofensivei declanșate la Herson. Armata ucraineana a prezentat imagini in care se vad lupte intense, in care un vehicul rusesc este distrus de un tanc.

- Rusia a clamat sambata cucerirea satului strategic Pesky in provincia Donetk din estul Ucrainei, lucru negat de comandamentul militar ucrainean, dar care a admis totusi ca in acea zona au loc ''lupte feroce'', in timp ce analisti militari isi manifesta temerea ca razboiul ruso-ucrainean s-ar putea prelungi…

- Ucrainenii si rusii sunt angajati in lupte grele in afara orasului Donetk din estul Ucrainei, ambele parti anuntand joi pierderi grele, relateaza agentia DPA. Trupele loiale Moscovei incearca sa alunge armata ucraineana de pe pozitiile ei detinute in suburbii, conform rapoartelor militare unanime din…

- Guvernul ucrainean a indemnat populația din zonele sudice ale țarii ocupate de Rusia sa evacueze "prin toate mijloacele posibile" inainte de ofensiva militara ucraineana, in timp ce forțele Moscovei au fost descrise generand un "adevarat iad" in centrul industrial din estul Ucrainei, potrivit AFP.…

- Vineri, fortele ucrainene abandonau orasul din regiunea Lugansk, dupa saptamani de lupte aprige. Armata ucraineana se retrage din orasul din est dupa saptamani de lupte aprige, dar unii analisti spun ca victoria Moscovei este mai degraba simbolica, decat strategica.