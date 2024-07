Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) susține ca a dejucat o tentativa a Ucrainei de a deturna un bombardier strategic rusesc Tu-22M3, capabil sa poarte rachete nucleare. In operațiune ar fi fost implicate și „servicii speciale ale NATO”, potrivit FSB.

- Pe baza unor zvonuri aparute in urma declarațiilor șefului Forțelor Aeriene Ucrainene, aeronavele F-16 furnizate Ucrainei nu vor fi stationate la baze din Ucraina, ci mai degraba la baze NATO din Romania și Polonia, pentru a fi ferite de atacuri rusești. Aceasta știre a revenit in contextul ridicarii…

- Intrarea unui bloc de 10 etaje s-a prabușit in Belgorod din Rusia pe 12 mai, a informat guvernatorul Vyacheslav Gladkov.Gladkov a susținut fara dovezi ca o cladire din districtul Harkovskaya Gora a fost lovita de un proiectil ucrainean in timpul unei alerte de raid aerian in regiune.

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca desfașoara, „la instrucțiunile comandantului suprem Vladimir Putin”, exerciții de instruire pentru alertarea forțelor nucleare nestrategice, adica a operatorilor de arme nucleare tactice. Publicația independenta rusa Meduza scrie ca rușii folosesc asta pentru…

- Kremlinul sustine ca livrarea de rachete americane ATACMS Ucrainei nu va schimba nimic in desfașurarea razboiului, dupa ce Washingtonul a anuntat ca va furniza Kievului astfel de rachete cu raza lunga de actiune. Primele ATACMS-uri au fost deja livrate in secret si folosite de armata ucraineana mai…

- Cel putin 16 persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost ranite in bombardamente in orasul Tokmak - aflat sub control rus in regiunea Zaporojie, potrivit unui reprezentant al ocupatiei ruse din sudul Ucrainei, conform News.ro.

- China sprijina efortul de razboi al Rusiei in Ucraina, ajutand Moscova sa-și sporeasca producția de aparare prin cantitați mari de mașini-unelte, microelectronica, tehnologie pentru drone și rachete de croaziera, au declarat vineri, 12 aprilie, inalți oficiali americani citați de Reuters.Oficialii,…