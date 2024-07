Ucrainenii au început să reconstruiască spitalul de copii din Kiev Ucrainenii au inceput sa reconstruiasca spitalul de copii din Kiev la doar o zi dupa atacul aerian rusesc. In prima faza vor fi reabilitate secțiile mai puțin afectate de explozie. Ulterior se va interveni și la aripile spitalului parțial distruse in urma atacului. In timp ce salvatorii continua sa caute printre moloz, alte echipe reconstruiesc […] Articolul Ucrainenii au inceput sa reconstruiasca spitalul de copii din Kiev a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

