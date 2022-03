Stiri pe aceeasi tema

- Primii 44 de cetateni ucraineni au fost angajati miercuri de o firma din Bistrita, a anunțat miercuri ministrul Muncii Marius Budai, pe pagina sa de Facebook, care a precizat ca mai multi refugiati vor sa lucreze in Romania, potrivit Agerpres . „Primii 44 de cetateni ucraineni au fost angajati astazi…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, anunta, miercuri, ca primii 44 de cetateni ucraineni au fost angajati de catre o companie din Bistrita. ”Primii 44 de cetateni ucraineni au fost angajati astazi de o companie din Bistrita. In paralel, ANOFM ofera servicii de profilare, consiliere si indrumare pentru mai…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai a anuntat printr o postare pe pagina sa de Facebook ca primii 44 de cetateni ucraineni au fost angajati astazi de o companie din Bistrita."In paralel, ANOFM ofera servicii de profilare, consiliere si indrumare pentru mai multi cetateni ucraineni…

- Primii 44 de cetațeni din Ucraina ajunși in Romania din cauza razboiului au fost angajați, a anunțat ministrul Muncii, Marius Budai. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat, sambata, ca au fost pregatite pentru cazarea refugiaților din Ucraina toate taberele pentru tineret din județele de la granița cu Ucraina și Republica Moldova. Peste 600 de locuri sunt disponibile in șapte centre de agrement. “Ucrainenii care vin in Romania…

- Cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de 9 luni dintr-un an calendaristic, a transmis, vineri, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, pe Facebook. „Ca urmare a intrebarilor aparute in spatiul public…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, anunta, vineri, ca cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de 9 luni dintr-un an calendaristic. ”Cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei nu au nevoie de aviz…

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de Hotarare privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2022. In acest an, 100.000 de muncitori straini ar putea ajunge in Romania, numarul fiind dublu fața de cel aprobat anul trecut. Ministerul Muncii a cerut…