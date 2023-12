Ucrainenii au distrus un depozit petrolier din Lugansk, folosit de armata rusă. VIDEO Fortele armate ucrainene au atacat duminica noaptea cu drone un depozit petrolier din regiunea Lugansk, aflata sub ocupatie rusa. Depozitul a fost distrus, potrivit mai multor surse concordante. Autoritatile instalate de Moscova au transmis ca atacul a provocat un incendiu, care a fost stins, si nu s-au raportat victime. Un reprezentant al administrației Ucrainei a […] The post Ucrainenii au distrus un depozit petrolier din Lugansk, folosit de armata rusa. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

