Rușii ar fi adus un balon cu mercur in Bucea, oraș aflat in regiunea Kiev, conform comunitații Buchi Volunteers, care a anunțat ca balonu provine de la centrala de la Cernobil. Soldații ruși ar fi lasat balonul cu mercur intr-una din casele din Bucea. Metalul a emis radiații in tot caest timp, susține reprezentanții comunitații […] The post Ucrainenii au descoperit un balon cu mercur la Bucea, adus de ruși de la Cernobil. Metalul a emis radiații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .