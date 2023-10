Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, venit joi intr-o noua vizita surpriza la Kiev, a declarat acolo ca trupele ucrainene „castiga teren putin cate putin” in contraofensiva impotriva armatei ruse, in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a apreciat ca aderarea tarii sale la NATO este doar…

- Ucrainenii au atacat cu drone Crimeea si in apropiere de Moscova. La randul lor, rușii au atacat din nou sudul și vestul Ucrainei, noaptea trecuta. Au folosit rachete și drone, iar mare parte din teritoriul ucrainean a fost sub alerta cateva ore. Nikolaev și Herson au fost regiunile vizate in mod special,…

- Ucraina a atacat masiv, in timpul nopții, principalul port din Crimeea, Sevastopol. Șantierul naval al flotei ruse din Marea Neagra a fost lovit cu rachete. Guvernatorul rus al Crimeei a anunțat ca a fost lovita și o uzina in care se construiesc și se repara nave militare. 24 de oameni ar fi fost raniți.

- Ucraina face progrese in contraofensiva declansata in luna iunie pentru a recupera teritoriul cucerit de Rusia, chiar daca acestea sunt lente din cauza fortificatiilor si campurilor de mine rusesti, a afirmat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in Parlamentul European, transmite Agerpres…

- Armata ucraineana a lansat mai multe rachete asupra podului Ciongar, care leaga regiunea Herson de peninsula Crimeea peste golful Sivas (sudul Ucrainei), dintre care una a afectat pavajul, a declarat duminica liderul prorus al Crimeei, Serghei Aksionov, citat de EFE."Inamicul a efectuat un atac cu…

- Armata rusa a atacat Ismail, cel mai mare port ucrainean la Dunare, care se afla la 62 de kilometri de portul Galați. Atacul cu drone și rachete s-a desfasurat in timpul noptii, potrivit stiri.tvr.ro. A fost lovit depozitul de petrol din port, dar și mai multe vase. Inca nu este public vreun bilanț…