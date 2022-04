Ucrainenii anchetează peste 5.000 infracțiuni comise de militarii ruși De la invazia rusa a Ucrainei, forțele de ordine au inregistrat peste 5.000 de dosare penale cu privire la infracțiuni comise de catre militarii ruși. Conform șefului poliției naționale, Igor Klymenko, de pe 24 februarie poliția a primit peste 1 .150.000 de plangeri din partea cetațenilor. „Toate unitațile de poliție lucreaza non-stop pentru siguranța oamenilor. Anchetele strang cu atenție dovezi a crimelor de razboi ale invadatorilor ruși din Ucraina. Nu numai pentru instanțele ucrainene, ci și pentru Curtea Internaționala de Justiție. Peste 5.000 de dosare penale au fost deja demarate cu privire… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

