Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ucrainene au eliberat saptamana trecuta un teritoriu de aproximativ 7 kilometri patrati in directia orasului Bahmut, din estul Ucrainei, care fusese capturat de armata rusa in luna mai, transmite Reuters.

- Guvernatorul regiunii ruse Belgorod a declarat, duminica, ca fortele ucrainene au bombardat cu rachete Grad orasul rusesc Shebekino, situat in apropierea granitei cu Ucraina, ucigand o femeie care se afla pe bicicleta, noteaza Reuters, informeaza News.ro.In repetate randuri, ucrainenii i-au acuzat…

- Fortele ucrainene au distrus un depozit de munitii "semnificativ" in apropierea orasului portuar Henicesk, ocupat de Rusia in regiunea Herson, din sud, a declarat duminica Serhii Bratciuk, purtator de cuvant al administratiei militare din Odesa, relateaza Reuters. "Fortele noastre armate au dat in aceasta…

- Forțele ucrainene au distrus un depozit de muniție „semnificativ” in apropierea orașului-port Henicesk, ocupat de ruși, din regiunea de sud a Hersonului, a declarat duminica Serhiy Bratchuk, purtatorul de cuvant al administrației militare de la Odesa, citat de Reuters.

- Autoritațile ucraienene afirma ca au distrus un depozit de muniție aflat in Hersonul ocupat de ruși, potrivit Reuters. Forțele ucrainene au distrus un depozit de muniție important in apropierea orașului portuar Henichesk, ocupat de Rusia, a declarat duminica Serhiy Bratchuk, purtator de cuvant al administrației…

- Autoritațile ucraienene afirma ca au distrus un depozit de muniție aflat in Hersonul ocupat de ruși, potrivit Reuters.Forțele ucrainene au distrus un depozit de muniție important in apropierea orașului portuar Henichesk, ocupat de Rusia, a declarat duminica Serhiy Bratchuk, purtator de cuvant al…

- Fortele ucrainene de contraatac au inaintat in ultima zi cu pana la 1.400 de metri in mai multe sectiuni ale liniei frontului in apropierea orasului Bahmut, a declarat sambata un purtator de cuvant al armatei, transmite Reuters.Avansul este cel mai recent dintr-o serie de progrese similare raportate…

- Fortele militare ruse au respins, in cursul noptii, tentative ale armatei ucrainene de a depasi linia frontului in regiunea Zaporojie, anunta ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, citat de agentiile RIA Novosti si Reuters, noteaza Mediafax. CITESTE SI Foto | Un șofer a intrat cu mașina pe…