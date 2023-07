Ucrainenii aduc deja orz și rapiță din noua recoltă la Constanța. Cât costă transportul Transportul cerealelor cu șlepul din porturile ucrainene Reni și Izmail la Constanța costa tot mai mult, ca urmare a majorarii cererii. Pe langa grau și porumb, a inceput și transportul de orz și rapița din noua cultura, ceea ce crește presiunea pe portul Constanța. Astfel, pentru a doua saptamana consecutiv tarifele pentru transportul graului și porumbului au crescut cu 3 euro pe tona, iar din 29 iunie 2023 au ajuns la 28 euro pe tona, potrivit datelor comunicate de Asociația Ucraineana pentru Cereale. In același timp, tarifele de transport pentru rapița și orz catre portul Constanța s-au menținut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

