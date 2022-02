Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite înca se așteapta la posibilitatea ca Rusia sa faca„uz de forța militara” împotriva Ucrainei într-un fel sau altul pâna la mijlocul lunii februarie, a declarat miercuri adjunctul secretarului de stat al SUA Wendy Sherman, relateaza AFP.„Totul…

- In timp ce Statele Unite au emis avertismente luna trecuta cu privire la trupele ruse masate la granițele Ucrainei, iar președintele american Joe Biden l-a amenințat pe Vladimir Putin cu sancțiuni personale daca Rusia invadeaza Ucraina, razboiul de propaganda interna s-a intensificat la televiziunile…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca informațiile privind șansele unei invazii ruse în Ucraina sunt sumbre, dar aceasta nu este inevitabila, și l-a avertizat pe președintele Vladimir Putin ca orice conflict ar putea deveni "o noua Cecenie"."Trebuie sa facem…

- Statele Unite au acuzat Rusia de recrutarea unor actuali si fosti oficiali guvernamentali ucraineni, inclusiv doi parlamentari ai unui partid pro-Rusia, al doilea ca marime din Ucraina, cu scopul de a prelua controlul asupra guvernului de la Kiev, informeaza CNN. „Rusia cerut serviciilor sale…

- Daca SUA impun sancțiuni la adresa președintelui Vladimir Putin in cazul unei intervenții a Rusiei in Ucraina, demersul ar echivala cu ruperea relațiilor dintre Rusia si SUA, a comunicat, joi, purtatorul de cuvant de la Kremlin.

- ​Vitali Klitschko, fost campion mondial la categoria grea și actual primar al orasului Kiev, l-a criticat dur pe presedintele rus Vladimir Putin, el spunând ca acesta reprezinta "o cangrena" pentru Europa. Klitschko a început sa faca pregatire militara împreuna cu rezervisti…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, a declarat marti un oficial al administratiei Biden pentru Reuters preluat de agerpres. Masurile, care urmeaza…

- Fost ministru de Externe și fost consilier prezidențial, Cristian Diaconescu (PMP) a declarat vineri seara, la B1TV, ca președintele Federației Ruse, nu blufeaza in cadrul conflictului din estul Ucrainei. In ultimele saptamani, SUA au acuzat Rusia ca desfasoara trupe in apropierea frontierei…