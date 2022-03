Ucraineni din străinătate se întorc să lupte acasă Gara din Kiev e permanent supraaglomerata. Așteapta disperați sa prinda un tren cei care vor sa fuga din calea razboiului. Dar sunt și mulți care se intorc acasa, in capitala, cu intenția sa se alature celor care lupta pentru ca orașul sa reziste. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

