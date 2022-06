Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri suceveni au continuat cercetarile in cazul gravului accident rutier de sambata seara de la Ipotești, soldat cu ranirea grava a doi localnici, soț și soție, dupa ce un ucrainean baut la volan a intrat in mașina acestora.In baza rezultatelor de la probele de sange care i-au fost ...

- Ucraineanul care a provocat teribilul accident de la Ipotești de sambata seara avea o alcoolemie uriașa. Potrivit rezultatelor de la probele de sange care i-au fost recoltate, Ruslan Lutytskyi avea o alcoolemie de 2,17 la mie. Momentan, acesta este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de ...

- Un ucrainean in varsta de 30 de ani, cel mai probabil refugiat in zona, a provocat o adevarata tragedie in seara zilei de sambata, 4 iunie. Aflat la volanul unui autoturism marca Mitsubishi Outlander, inmatriculat in Ucraina, in timp ce se deplasa pe DJ 208A din Ipotești, dinspre Suceava catre ...

- VIOLENT…Politistii huseni au retinut un barbat, in varsta de 46 de ani, din localitatea Risesti, comuna Dranceni, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de violenta in familie si lipsire de libertate in mod ilegal. Astfel, la sfarsitul saptamanii trecute, politistii Sectiei 4 Politie Rurala…

- Un cioban a incercat sa violeze o femeie din Cehia, care se plimba prin liziera unei paduri de langa Dej, ziua in amiaza mare! Acesta a incercat sa o imobilizeze, cu intenția de a-și satisface... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Urbane Timișoara, au identificat astazi un barbat in varsta de 36 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de talharie calificata, fapta comisa noaptea trecuta in zona Iosefin. „In fapt, in data de 30 aprilie 2022, in jurul orei 00:35, barbatul, prin intrebuințari de…

- Un barbat de 35 de ani, din Mureșenii Bargaului, a fost reținut pentru 24 de ore și cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Acesta ramane in arestul Inspectoratului de Poliție…