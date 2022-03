Ucraineanca Ruslana, câștigătoarea Eurovision, mesaj pentru trupele ruse: ”Suntem pregătiți să câștigăm” Ruslana, una dintre cele mai iubite soliste din Ucraina, cere Tribunalul de la Haga sa sancționeze razboiul pornit de Federația Rusa in in incercarea de a ocupa Ucraina. Solista ce a caștigat Eurovision 2004 și care s-a afirmat in fruntea protestelor pro-europene ce au avut loc la Kiev in urma cu 11 ani (EuroMaidan), solicita cetațenilor din Europa sa ia cont de probe la faptele comise de armata rusa și sa le trimita la Curtea Penala Internaționala. Landul german Brandenburg a aprobat conditionat gigafabrica Tesla de langa Berlin Ucraineanca Ruslana, caștigatoarea Eurovision, mesaj pentru trupele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

