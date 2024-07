Stiri pe aceeasi tema

- Yaroslava Mahuchikh, sportiva din Ucraina de 22 de ani, a doborat recordul la saritura in inalțime, in cadrul unei etape de Diamond League desfașurate pe stadionul Charlety din Paris, inainte de startul Jocurilor Olimpcie. Sportiva a reușit sa sara peste bara poziționata la 2.10 metri. Yaroslava a inceput…

- Atleta kenyana Faith Kipyegon, dubla campioana olimpica si dubla campioana mondiala la 1.500 m feminin, a imbunatatit cu sapte sutimi de secunda propriul record mondial in aceasta proba, fiind cronometrata in 3 min 49 sec 04/100, duminica, in cadrul reuniunii Diamond League de la Paris, informeaza AFP.,…

- Sportivul roman Constantin Popovici a castigat concursul de la Polignano a Mare (Italia), duminica, in circuitului mondial de sarituri in apa de la mare inaltime (27 de metri) - Red Bull Cliff Diving, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern, potrivit Agerpres.

- Inotatoarea americana Gretchen Walsh a stabilit un nou record mondial in proba de 100 m fluture feminin, cu timpul de 55 sec 18/100, sambata la Indianapolis, cu ocazia selectiilor Statelor Unite pentru Jocurile Olimpice de la Paris, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Un campion nigerian de sah a doborat recordul pentru cel mai lung maraton de sah, el jucand fara oprire timp de 58 de ore. Tunde Onakoya, in varsta de 29 de ani, a inceput miercuri sesiunea maraton in Times Square din New York. El a ajuns la 58 de ore in primele ore ale zilei de sambata, depasind recordul…

- Lituanianul Mykolas Alekna (21 ani) a doborat cel mai vechi record mondial din lumea atletismului masculin, dupa ce a reusit o aruncare de 74,35 m in proba de disc, duminica, la Ramona (Oklahoma, SUA), informeaza AFP.

- O alpinista din Franta a doborat recordul mondial de catarare pe franghie, dupa ce a ajuns la etajul al doilea al Turnului Eiffel. Anouk Garnier, in varsta de 34 de ani, a escaladat 110 metri in 18 minute pentru a stabili un nou record si pentru a strange fonduri pentru Liga impotriva cancerului, dupa…

- Franțuzoaica Anouk Garnier, dubla campioana mondiala la curse cu obstacole, a urcat miercuri cu franghia 110 m din Turnului Eiffel in 18 minute, stabilind un nou record mondial. Sportiva a fost motivata și de o cauza umanitara: sa stranga fonduri pentru lupta impotriva cancerului.