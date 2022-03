Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ar pregati o manifestație în orașul ucrainean Herson, ocupat de militarii ruși cu cetațeni aduși din Crimeea pentru a demonstra „susținerea și recunoștința” fața de autoritațile rusa ca au preluat controlul asupra localitații. Un anunț în acest sens a fost facut astazi,…

- Mii de oameni de oameni de știința, matematicieni și jurnaliști ruși au adresat o scrisoare deschisa președintelui Putin in care in care iși exprima protestul ”ferm” contra razboiului din Ucraina, transmite AFP. ”Noi, oameni de stiinta si jurnalisti in domeniul stiintific care lucram in Rusia, protestam…

- In loc sa comenteze preparatele culinare si serviciile oferite de restaurantele si cafenelele rusesti, unii dintre utilizatorii de internet au inceput sa publice recenzii online care detaliaza actiunile Rusiei in Ucraina, incercand astfel sa "strecoare" in spatiul public o serie de informatii care…

- Propaganda lui Putin a anuntat inca din primele zile ca armata rusa si-a atins obiectivele pe front, dar lucrurile nu stau chiar asa. Si chiar daca Rusia ar castiga batalia pentru Kiev, pe termen lung va fi cel mai probabil invinsa.

- Forțele armate ale Ucrainei au declarat sambata, 26 februarie, ca au provocat „pierderi grele” armatei ruse, intr-un comunicat de presa publicat dimineața. Potrivit comunicatului, 3.500 de soldați ruși au fost uciși și 200 au fost luați prizonieri, de la inceputul invaziei rusești asupra teritoriului…

- Peste 1.700 de persoane au fost arestate joi la Moscova și in alte zeci de orașe din Rusia, pentru ca au ieșit in strada sa protesteze fața de ofensiva rusa in Ucraina, anunța BBC, care citeaza o organizație independenta de monitorizare.

- O femeie din Ucraina, locuitoare a orașului Umani a facut declarații cutremuratoare despre cum a reușit sa fuga de rachetele rusești noaptea trecuta. Femeia spune cu lacrimi în ochi ca și-a lasat în Ucraina parinții, prietenii și toate bunurile materiale și a reușit sa se refugieze în…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a afirmat luni, 21 februarie, inaintea inceperii reuniunii Consiliului Afacerilor Externe (CAE) de la Bruxelles, ca va propune din nou o intrunire a miniștrilor de externe din țarile Uniunii Europene la Kiev, pentru a demonstra solidaritatea acestora cu…