Ucraineanca ajutată cu 200 lei într-o benzinărie, nou mesaj pentru români Ucraineanca care a ramas profund impresionata de gestul unui batran care i-a oferit 200 de lei intr-o benzinarie din Romania, a transmis un nou mesaj de recunostinta pentru bunatatea romanilor care continua sa ajute refugiatii din Ucraina. “Inca o data sunt convinsa ca absolut toata lumea ii ajuta pe refugiații din Ucraina. In aceasta dimineața, in lift, am intalnit o persoana minunata care m-a vazut in presa locala și mi-a spus ca ii ajuta pe oameni din Ucraina cu asociația sa. Mulțumesc! Lumea este foarte restransa și umanitatea trebuie intotdeauna pastrata, indiferent de statutul social și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

