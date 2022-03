Printre prejudecatile intalnite la adresa ucrainenilor in general, si a refugiatilor care au fugit pentru vietile lor in Romania in ultimele saptamani in particular, se numara doua constante. O parte din populatia romana ii acuza ca „se lupta frati cu frati (...), sunt aceeasi istorie, acelasi popor", in timp ce alti concetateni afirma ca „ucrainenii nu au nici macar limba proprie, vorbesc rusa". „Ziarul de Iasi" a luat legatura cu conferentiarul universitar doctor Marina Vraciu, de la Catedra de Slavistica de la Universitatea „Al.I. Cuza", pentru a realiza o scurta incursiune in istoria limbii…