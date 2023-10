Ucrainean salvat după ce s-a rătăcit în Munții Maramureșului Un ucrainean de 32 de ani a sunat duminica dimineața la 112 și a cerut ajutor dupa ce s-a ratacit in zona Varfului Polonica din Munții Maramureșului. A fost recuperat și dus jos de pe munte de catre salvamontiști. Potrivit Salvamont Maramureș, alarma s-a dat duminica dimineața, aproape de ora 4.00, conform Mediafax. STS a reușit, intr-un timp scurt, localizarea poziției acestuia. Echipe de salvatori montani și de polițiști de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației s-au deplasat in zona pentru a-l recupera pe cetațeanul ucrainean. Acesta a fost gasit și coborat de pe munte. Conform salvamontiștilor,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

