- O noua acțiune de salvare a unui ucrainean care s-a pierdut prin Munții Maramureșului. In acest moment avem acțiune in derulare a SPJ Salvamont Maramureș in Munții Maramureșului, zona Varfului Pop Ivan, pentru gasirea, acordarea primului ajutor, recuperarea și evacuarea unui cetațean ucrainean. „Nu…

- Salvamontistii din Maramures intervin, vineri, pentru gasirea si acordarea primului ajutor unui cetatean ucrainean care s-a ratacit in zona Varfului Polonica si este ranit. Interventia este asteptata a fi una de durata, in conditii meteo grele, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Salvamont…

- Salvamontiștii au intervenit duminica dimineața pentru recuperarea și evacuarea unui ucrainean de 32 de ani, care a sunat la 112 și a cerut ajutor dupa ce s-a ratacit in zona Varfului Polonica din Munții Maramureșului.

- Salvatorii montani si politistii de frontiera au demarat, joi dupa-amiaza, cautarea unui cetatean ucrainean care s-ar afla in vecinatatea versantului Pop Ivan (1.800 metri altitudine) din Muntii Maramuresului, in imediata vecinatate a frontierei de stat, a informat directorul Serviciului Public Judetean…

- Un ucrainean care s-a ratacit in munții din Maramureș are nevoie de ajutor. Salvamont Maramureș a anunțat ca avem in aceste momente o acțiune de salvare in zona Varfului Pop Ivan la care participa echipele de salvatori montani ai SPJ Salvamont Maramures și echipaje ale Poliției de Frontiera din cadrul…

- Salvatorii montani intervin duminica pentru recuperarea trupului unei persoane decedate pe versantul Farcau (la 1.900 de metri altitudine) din Muntii Maramuresului, aproape de frontiera de stat romano-ucraineana, descoperirea fiind facuta de un turist, a informat directorul Serviciului Public Judetean…

- Acțiune a Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș chiar in aceste momente in zona Varfului Farcau din Munții Maramureșului pentru recuperarea și evacuarea trupului unei persoane gasita decedata de un turist, foarte aproape de zona de frontiera. Salvamont Maramureș a anunțat ca salvatorii montani…

- Un cetațean ceh a fost ranit in urma unui accident cu motocross-ul, care s-a petrecut in zona varfului Prislop din județul Maramureș. Salvamontiștii maramureșeni au intervenit la fața locului, iar victima a fost transportata cu un elicopter pana la UPU Baia Mare. ”Avand in vedere zona cu acces dificil…