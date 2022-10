Ucrainean prins cu permis fals la frontieră Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Siret au depistat un cetațean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere, aparent emis de autoritațile ucrainene, fiind fals. In data de 15 octombrie a.c., in jurul orei 00.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-a prezentat pe sensul de intrare in Romania, un cetatean ucrainean, in varsta de 19 de ani. Acesta conducea un ansamblu rutier format din cap tractor marca RENAULT și remorca, avand aplicate placuțe de inmatriculare specifice Ucrainei. Existand suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

