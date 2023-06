Ucraina: Zelenski exclude orice negociere cu Moscova

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a exclus din nou orice negociere cu Rusia, declaratie facuta vineri dupa o intalnire cu lideri africani veniti sa incerce o mediere intre Kiev si Moscova, relateaza AFP, conform Agerpres."Astazi am spus clar in timpul intalnirii noastre (cu delegatia africana)…

- Razboi in Ucraina, ziua 479. Presedintele ucrainean a exclus din nou orice negociere cu Rusia, declaratie facuta vineri dupa o intalnire cu lideri africani veniti sa incerce o mediere intre Kiev si Moscova, relateaza AFP.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a exclus din nou orice negociere cu Rusia, declaratie facuta vineri dupa o intalnire cu lideri africani veniti sa incerce o mediere intre Kiev si Moscova, relateaza AFP.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit despre oamenii care au pierit in inundatiile cauzate de distrugerea barajului Kahovka, adaugand ca ucrainenii care incearca sa ii salveze pe sinistrati sunt impuscati de fortele Moscovei, informeaza dpa. „Oameni, animale au murit. De pe acoperisurile…

- Conducta Nord Stream, care transporta gaze naturale din Rusia catre Germania, a fost sabotata de explozii subacvatice pe 26 septembrie si a devenit inoperabila, privand Moscova de venituri de miliarde de dolari si intrerupand ruta gazelor rusesti catre Europa. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Liderul Chinei comuniste, Xi Jinping, aflat intr-o relație cordiala cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a dat un telefon președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Convorbirea dintre președinții Chinei și Ucrainei a avut loc in ziua de 26 aprilie 2023. Analiștii occidentali estimeaza ca Xi a…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a invitat pe liderul chinez Xi Jinping sa viziteze Ucraina, intr-un interviu pentru Associated Press publicat miercuri, 29 martie, relateaza CNN . „Suntem pregatiți sa il vedem aici. Vreau sa vorbesc cu el. Am avut contacte cu el inainte de razboiul pe scara…

- Liderul de la Kiev urmeaza sa se intalneasca, marți, cu inaltul oficial din Japonia. Așteptata vizita a premierului nipon in Ucraina are loc in timp ce președintele chinez se afla in Rusia. Premierul Japoniei, Fumio Kishida, face, marți, o vizita surpriza in Ucraina, pentru a se intalni cu președintele…