Georgia a obiectat vineri cu privire la posibilitatea ca fostul presedinte Mihail Saakasvili sa fie numit vicepremier al guvernului ucrainean, numire ce ar fi urmat sa se produca in aceeasi zi, dar nu a mai fost inclusa pe agenda legislativului de la Kiev, relateaza agentiile EFE si DPA.



Saakasvili a fost condamnat in lipsa de justitia georgiana in anul 2018 la trei ani de inchisoare pentru fapte de "abuz de putere'' datand din perioada cand a fost presedinte al Georgiei.



Numirea lui Saakasvili vicepremier ar fi inacceptabila si Georgia ar putea raspunde prin rechemarea…