- Vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk a anunțat joi, 21 aprilie, ca a avut loc un nou schimb de prizonieri cu Rusia, in cadrul caruia Moscova a predat Kievului 19 persoane, relateaza Reuters . Este vorba despre zece militari și noua civili. „Astazi se intorc acasa 19 persoane, dintre care zece militari…

- Saptezeci si sase de ucraineni au fost eliberati intr-un nou schimb de prizonieri cu Rusia, a anuntat Kievul marti, fara a dezvalui numarul rusilor care au fost predati Moscovei, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Joi, 14 aprilie, a avut loc al patrulea schimb de prizonieri: 22 de militari și 8 civili au fost eliberați, a anunțat viceprim-ministrul - ministrul reintegrarii teritoriilor ocupate temporar, Irina Vereșciuk, pe canalul sau Telegram.„La ordinul președintelui Zelenski, a avut loc astazi un al patrulea…

- Marți, presedintele Rusiei, Vladimir Putin se intalneste cu omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko pentru a discuta despre situatia din Ucraina si sanctiunile occidentale, au relatat agentiile de presa din Rusia si Belarus, potrivit Reuters cu referire la Agerpres.ro . Lukasenko a sosit marti la primele…

- UPDATE 5 Comisarul pentru drepturile omului al Moscovei, Tatiana Moskalkova, a confirmat ca Rusia si Ucraina au efectuat un schimb de prizonieri sambata, transmite Reuters. Moskalkova a precizat ca printre cei reveniti in Rusia in cursul diminetii de duminica se afla patru angajati ai companiei de stat…

- Ucraina a anuntat sambata seara ca a procedat la un 39; 39;al treilea schimb 39; 39; de prizonieri cu Rusia de la inceperea invaziei ruse, 12 soldati si 14 civili ucraineni urmand sa revina acasa, transmit AFP, Reuters si dpa. 39; 39;La ordinul presedintelui Volodimir Zelenski, astazi a avut loc un…

- Ucraina și Rusia au facut sambata al trelea schimb de prizonieri de la inceputul razboiului, anunța Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Conflictul din Ucraina se va incheia atunci cand Occidentul va lua masuri in privinta preocuparilor ridicate in mod repetat de Rusia privind uciderea de civili in estul Ucrainei si extinderea NATO catre est, a transmis vineri Kremlinul, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Intrebat de reporteri cum…