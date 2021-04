Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul tensiunilor reinnoite din estul Ucrainei, Rusia a trimis 15 nave de razboi in Marea Neagra pentru manevre, relateaza DPA, citata de Agerpres. Ele au trecut sambata prin Stramtoarea Kerci din Peninsula Crimeea, a anuntat marina, potrivit agentiei de presa Interfax. Nu s-a anuntat initial cat…

- Rusia ameninta in mod deschis Ucraina cu distrugerea, a acuzat ieri seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba, pe fondul tensiunilor exacerbate cu Rusia, informeaza AFP si Reuters,preluate de Agerpres. „Ei (oficialii rusi) ameninta deschis Ucraina cu un razboi si cu distrugerea statului ucrainean”,…

- Rusia 'nu doreste un conflict direct' cu Statele Unite ale Americii, chiar daca 'isi va continua eforturile de destabilizare a Ucrainei', apreciaza serviciile de informatii americane in raportul lor anual cu privire la amenintarile la adresa SUA in lume, relateaza AFP. …

- Moscova a avertizat marți Statele Unite sa stea departe de Rusia și Crimeea, spunând ca riscul de incidente este foarte mare, a declarat ministrul ajdunct de externe Serghei Riabkov, citat de agenția Interfax, preluata de Reuters. Riabkov a spus ca cele doua nave ale armatei americane…

- Statele Unite au avertizat joi Rusia impotriva oricarei incercari de intimidare a Ucrainei, in urma miscarilor de trupe ruse de la frontiera ucraineana, pe care Kievul le considera drept provocari, informeaza AFP preluat de agerpres. "Suntem absolut ingrijorati de escaladarile recente ale actelor…

- Ministerul de Externe rus a afirmat marti seara ca noile sanctiuni impuse Rusiei de Statele Unite dovedesc "un nou puseu ostil anti-rus" care deterioreaza si mai mult relatiile bilaterale, transmite Reuters. Washingtonul a impus marti sanctiuni Moscovei ca reactie la otravirea disidentului Aleksei Navalnii…

- Rusia a fost acuzata joi de Statele Unite si de europeni, in cursul unei videoconferinte a Consiliului de Securitate al ONU, de obstructionarea unei solutii in estul Ucrainei, ceea ce Moscova a respins, potrivit AFP. "Rusia trebuie sa inceteze imediat agresiunea sa in estul Ucrainei si…