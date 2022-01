Stiri pe aceeasi tema

- Pana la 8.500 de militari americani au fost plasati in alerta sporita pentru o posibila desfasurare in Europa de Est, in timp ce trupele rusesti se afla la granita cu Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, citat de CNN. Secretarul american al Apararii, Lloyd…

- Administrația Biden se afla în faza finala de identificare a unitaților militare specifice pe care dorește sa le trimita în Europa de Est și de redactare a ordinelor militare în efortul de a descuraja Rusia, care a adunat zeci de mii de militari la granița cu Ucraina, potrivit mai…

- Jurnaliștii de la The New York Times au aflat planurile facute de Casa Alba și Pentagon, in contextul creșterii tensiunilor in Europa de Est, din cauza unei iminente invazii rusești in Ucraina. In urma negocierilor eșuate care au avut loc, saptamana trecuta, intre SUA și Rusia, Joe Biden i-a…

- Președintele american Joe Biden a declarat, joi, ca i-a transmis clar omologului sau rus, Vladimir Putin, ca orice intrare a trupelor Rusiei in Ucraina va fi considerata o „invazie”, incercand astfel sa clarifice politica Statelor Unite in privința crizei generate de comasarea a peste 100.000 de militari…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a reafirmat joi angajamentul Statelor Unite de a furniza "asistenta defensiva" armatei ucrainene, in contextul in care discutiile dintre Rusia si occidentali nu au reusit sa reduca tensiunea de la frontierele Ucrainei, noteaza AFP. In cursul unei…

- "Presedintele Biden a precizat clar ca Statele Unite si aliatii sai vor raspunde energic daca Rusia va invada Ucraina", a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, intr-un comunicat.Psaki a mai spus ca presedintele Biden si-a exprimat sprijinul pentru eforturile diplomatice, inclusiv pentru…

- Presedintele american Joe Biden le-a dat asigurari omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski si aliatilor Statelor Unite in NATO din Europa de Est impotriva amenintarii unei ofensive militare ruse impotriva Ucrainei, in urma unui summit virtual cu Vladimir Putin, relateaza AFP. Biden si-a reiterat…

- Departamentul american al Apararii a lansat luni o noua ancheta asupra unui atac aerian care a ucis civili in Siria in 2019. Decizia vine la doua saptamani dupa ce New York Times a publicat o investigație jurnalistica in care a acuzat armata americana ca a incercat sa ascunda prezenta unor victime necombatante,…