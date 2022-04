Ucraina vrea VICTORIA. Zelenski a spus când s-ar putea termina războiul De mai bine de o luna de zile, Ucraina rezista eroic in fața Rusiei, iar președintele țarii iși dorește sa iasa invingator. Presedintele Volodimir Zelenski afirma ca Ucraina nu va accepta nimic mai putin decat victoria in conflictul cu Rusia și ”chestiunea integritatii teritoriale nu intra in discutie”, raspunde presedintele, intrebat ce este dispus sa accepte pentru un acord de pace. Zelenski a afirmat ca sanctiunile impuse Rusiei functioneaza, dar trebuie consolidate. Aceste precizari au fost facute intr-un interviu pentru Fox News in care, el a afirmat ca ”o victorie a adevarului inseamna o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro



