- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a revenit in tara sa dupa o vizita in Turcia, a sosit alaturi de cinci comandanti ai fostei garnizoane Mariupol ce fusesera nevoiti sa traiasca in Turcia in conformitate cu termenii unui schimb de prizonieri cu Rusia, convenit anul trecut, informeaza Reuters.…

- Rusia a reiterat marti cererea ca banca sa agricola de stat sa fie reconectata la sistemul global de plati SWIFT si a spus ca nu va accepta o propunere de compromis a Uniunii Europene pentru prelungirea acordului privind exporturile de cereale ale Ucrainei, transmite Reuters.Cu 13 zile ramase pana…

- Rusia nu mai are niciun motiv pentru a prelungi acordul care a permis Ucrainei sa reia exporturile de cereale prin porturile sale maritime, dupa ce forțele ruse au impiedicat folosirea acestora odata cu razboiul declanșat in februarie 2022. Ministerul rus de Externe a transmis marți ca navele ucrainene…

- Ucraina trebuie sa fie pregatita sa exporte cereale aproape in exclusivitate prin porturile sale de la Dunare, deoarece Rusia blocheaza practic livrarile prin porturile de la Marea Neagra, a anuntat marti Autoritatea Porturilor Maritime din Ucraina, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Fortele ruse au tras in mod repetat asupra unei conducte de amoniac din regiunea Harkov a Ucrainei, a declarat marti un guvernator local, o conducta potential cruciala pentru extinderea acordului care sa permita exportul in siguranta de cereale si ingrasaminte din porturile Marii Negre, informeaza Reuters.Prelungirea…

- Ucraina trece la 'planul B' pentru a continua exporturile de cereale daca acordul pe Marea Neagra esueaza {ministru}Ucraina este pregatita sa continue sa exporte cereale pe Marea Neagra ca parte a unui "plan B", fara sprijinul Rusiei, daca Moscova iese din actualul acord, iar intelegerea cade, a…

- Fortele ucrainene au interceptat si distrus trei rachete si 25 de drone lansate de Rusia in cursul noptii de sambata spre duminica, a transmis duminica armata ucraineana, potrivit Reuters. Rusia a crescut numarul atacurilor cu rachete si drone in aceasta luna, o intensificare pe care Kievul o atribuie…

- Kievul a sustinut luni ca initiativa mediata de ONU ce permite exportul in siguranta de cereale ucrainene prin Marea Neagra risca sa fie " oprita " dupa ce Rusia a blocat inspectiile navelor participante, in apele turcesti, in timp ce Kremlinul a transmis ca perspectivele pentru o reinnoire a acordului…