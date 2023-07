Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 511. Administratia SUA intentioneaza sa anunte asistenta militara suplimentara pentru Ucraina, in valoare de 1,3 miliarde de dolari, afirma oficiali de la Washington citati de agentia Reuters.

- Dupa retragerea Rusiei din Initiativa pentru cereale de la Marea Neagra, Ucraina ia in considerare posibilitatea unui „culoar pentru cereale” prin apele teritoriale ale Romaniei si Bulgariei, a anunțat ambasadorul Ucrainei in Turcia, Vasil Bodnar, la televiziunea publica din Ucraina, Suspilne. „Rusia,…

Dupa retragerea Rusiei din Inițiativa pentru cereale de la Marea Neagra, Ucraina ia in considerare posibilitatea unui „culoar pentru cereale" prin apele teritoriale ale Romaniei și Bulgariei, scrie publicația Suspilne, care il citeaza pe ambasadorul Ucrainei in Turcia.

- Ucraina trebuie sa fie pregatita sa exporte cereale aproape in exclusivitate prin porturile sale de la Dunare, deoarece Rusia blocheaza practic livrarile prin porturile de la Marea Neagra, a anuntat marti Autoritatea Porturilor Maritime din Ucraina, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Oficialii romani au in vedere masuri care ar da fermierilor locali un acces prioritar in portul Constanta, in sezonul de recoltare, ceea ce ar putea restrictiona livrarile de cereale din Ucraina, a declarat pentru Reuters o sursa din Ministerul Agriculturii, relateaza Agerpres.Dupa ce porturile ucrainene…

- Dora Constantinovici (www.b1tv.ro) Ultima nava urmeaza sa paraseasca un port din Ucraina in cadrul unui acord care permite exportul in siguranța de cereale ucrainene in Marea Neagra, a declarat un purtator de cuvant al ONU, citat de Reuters. Nava parasește Ucraina cu o zi inainte ca Rusia sa renunțe…

- Acordul privind cerealele din Marea Neagra care permite exporturile maritime din Ucraina va fi cel mai probabil reinnoit, spun sursele de pe piața, dar chiar și un veto din partea Rusiei nu ar impiedica livrarile ucrainene sa ajunga pe piețele globale, deși la un cost mai mare, noteaza Reuters.Turcia,…