- Bulgaria ia in considerare blocarea importurilor de cereale din Ucraina. Decizii similare au fost luate de Polonia și Ungaria, pentru a-și proteja sectorul agricol. {{674747}}Varșovia și Budapesta au stopat și importurile de produse alimentare. Decizia a provocat dispute in UE, iar reprezentanții Comisiei…

- In timp ce fermierii romani așteapta compensațiile de la Bruxelles pentru pierderile produse de afluxul de cereale din Ucraina, Kievul anunța ca mai are de exportat peste 15,6 milioane de tone de cereale pana in iulie. O veste care nu poate sa starneasca decat ingrijorare in randul producatorilor romani,…

- Fermierii romani au cerut cu insistența, in ultima vreme, monitorizarea atenta a volumelor de cereale din Ucraina care tranziteaza țara noastra, astfel incat acestea sa nu mai ajunga la procesatorii interni, așa cum se intampla acum. Mai mult, se solicita chiar impunerea de restricții vamale prin taxe…

- Ucraina a decis, vineri, sa suspende exporturile de cereale spre Polonia, printr-un acord cu Guvernul de la Varsovia, pentru evitarea destabilizarii pietei locale, pe fondul protestelor fermierilor polonezi."Am convenit sa limitam si, pentru moment, sa suspendam exporturile de cereale spre Polonia.…

- Noul ministru al Agriculturii din Polonia, Robert Telus, a anunțat vineri, 7 aprilie, ca importurile de cereale ucrainene in țara sa vor fi oprite temporar, pentru a atenua impactul asupra preturilor, deși tranzitul va fi inca permis, informeaza Agerpres care preia Reuters. Telus a preluat functia joi,…

- Romania ar putea obține in plus in jur de 15 milioane de euro pentru a veni in sprijinul agriculturilor afectați de importurile ieftine de cereale din Ucraina, informeaza Rador.Conform unor surse oficiale de la Bruxelles, Comisia Europeana a vorbit despre o suma suplimentara de 75 de milioane de…

- „Situatia se prezinta la modul urmator: Ministerul Agriculturii livreaza date Comisiei Europene. Comisia Europeana foloseste o formula de calcul, fara sa negocieze cu nimeni, si acorda anumite ajutoare. Este posibil ca datele furnizate de Minister sa nu fi fost gandite profund, dar nu le-am vazut si…

- Consiliul Ministrilor Europeni ai Agriculturii a inaintat ultimele sume pentru compensarea agricultorilor afectati de importul de cereale ieftine din Ucraina. Romania va obtine 10 milioane de euro, cea mai mica valoare acordata tarilor care fac subiectul acestui ajutor. In tara, agricultorii solicita…