Ucraina vrea să își consolideze poziția militară înainte de reluarea negocierilor cu Rusia Ucraina doreste sa-si consolideze pozitiile pe teren cu ajutorul livrarilor de arme din Occident inainte de a relua negocierile de pace cu Rusia, a anuntat negociatorul ucrainean David Arahamia, citat sambata de Reuters. „Fortele noastre armate sunt pregatite sa foloseasca (noile arme)… si apoi cred ca putem incepe o noua runda de negocieri de pe o pozitie intarita”, a declarat Arahamia vineri, la postul national de televiziune. Totodata, potrivit dpa, care citeaza armata ucraineana, Rusia continua asediul orasului Severodonetk din estul Ucrainei, trimitand noi trupe de rezervisti. Trupele ruse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

