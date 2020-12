Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina doreste sa includa zona de excludere Cernobil, in care se afla orasul Pripiat din nord-vestul tarii, cu imobilele si spatiile sale de joaca abandonate, in patrimoniul mondial UNESCO.

- Asociatia pentru Implicare Sociala, Educatie si Cultura (ASISED) va invita la sesiunile de informare online, gratuite, pe care le organizeaza in 2020, cu scopul de a imbunatati accesul cetatenilor la justitie, cu accent pe grupurile vulnerabile.

- In repetate randuri, inclusiv in conferința de presa susținuta miercuri, prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea a spus ca Romania și Letonia sunt singurele țari din Europa cu școlile inchise. Intrebata de Puterea.ro, in mod repetat, care este sursa acestei informații, ce s-a dovedit falsa, a evitat…

- Camelia Gavrila, deputat PSD de Iasi, transmite un mesaj despre sensurile cunoașterii și ale progresului științific, despre ințelegerea lumii și a valorilor umaniste, cu ocazia Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare."Data de 10 noiembrie a capatat multiple semnificații,…

- Data de 10 noiembrie a capatat multiple semnificatii, fiind denumita sugestiv Ziua Internationala a Stiintei pentru Pace si Dezvoltare (World Science Day for Peace and Development), sarbatoare aflata sub egida Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO). Aceasta titulatura…

- Directoarea generala a UNESCO, Audrey Azoulay, a salutat luni alegerea lui Joe Biden la presedintia SUA, facand apel la revenirea Washingtonului in institutiile parasite de administratia Trump, in special UNESCO, relateaza AFP. "Felicitari presedintelui ales Joe Biden si vicepresedintei…

- Ziua Internationala a Sportului Universitar se sarbatoreste in fiecare an la 20 septembrie, incepand cu anul 2016. Proclamata oficial de catre Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), Ziua Internationala a Sportului Universitar are scopul de a crea legaturi intre…