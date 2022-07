Ucraina vrea să ia fața României Ucraina vrea sa ia fața Romaniei. Premierul Denis Smihal a anuntat marti pe Telegram ca Ucraina a depus o cerere de aderare la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), transmite dpa. Romania a depus de mai mulți ani cererea de aderare la OCDE, dar abia in cursul acesui an candidatura țarii noastre a fost acceptata și au inceput procedurile tehnice. „Ucraina impartaseste toate principiile organizatiei si (doreste) sa devina membru al acesteia cat mai curand posibil”, a scris pe Twitter premierul Smihal. Secretarul general al OCDE Mathias Cormann a declarat pe Twitter ca aceasta… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Denis Smihal a anuntat marti pe Telegram ca Ucraina a depus o cerere de aderare la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), informeaza Agerpres , care preia dpa. Calitatea de membru OCDE este una din pietrele de temelie ale reconstructiei si dezvoltarii de succes a tarii,…

- Razboiul din Ucraina a facut ca perspectivele de creștere economica sa fie mult mai sumbre, chiar daca economia mondiala ar trebui sa evite un episod de stagflație in stilul anilor ’70, a declarat miercuri OCDE, reducandu-și previziunile de creștere și majorand estimarile privind inflația. Economia…

- In timp ce presedintele Klaus Iohannis anunta o “clauza de temporizare”, premierul Viktor Orban isi anunta compatriotii ca Ungaria a primit o derogare pentru importul de petrol ieftin din Rusia. Prima exceptie de la pachetul comun de sanctiuni al tarilor UE impotriva Federatiei Ruse. Odata o bresa facuta…

- In prezent, Inna este una dintre cele mai cunoscute figuri ale industriei muzicale din Romania. Dupa concerte in toata Europa, dar și in afara continentului, fiind deja vedeta in Mexic, Japonia, America, Malaysia sau Chile, Inna canta și in propria țara. Inna a starnit un val de huiduieli la ultimul…

- Marcel Bolos a primit, marti, vizita directorului Sectiei Studii de Tara, Departamentul de Studii Economice al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), Alvaro Santos Pereira. ”Cu prilejul intalnirii, domnul Bolos a prezentat delegatiei OCDE obiectivele generale ale institutiei…

- Ministerul rus de Externe a anunțat miercuri ca expulzeaza 34 de diplomați francezi, potrivit agenției ruse de stat TASS , precizand ca masura este o reacție la expulzarea unor diplomați ruși de la Ambasada Rusiei din Franța. Informația a fost transmisa și de ziarul francez Le Figaro. Ambasadorul Franței…

- Marea Britanie a anunțat ca va oferi un sprijin militar și un ajutor suplimentar de 1,60 miliarde de dolari Ucrainei, facandu-și publica intenția inainte de o convorbire video planificata duminica de liderii Grupului celor Șapte cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie Reuters. Premierul…

- La 13 miliarde de euro se ridica ajutorul militar, financiar și umanitar pe care țarile din Uniunea Europeana și G7 l-au acordat guvernului ucrainean in prima luna de razboi. Nu sunt incluse și donațiile private. La nivel de guvern, SUA este principalul donator, potrivit unui raport preliminar al Institutului…