Ucraina va face schimb de prizonieri pentru a asigura eliberarea celor doi britanici capturați, care au fost condamnați la moarte, a anunțat ambasadorul ucrainean in Marea Britanie, potrivit The Telegraph. Vadym Prystaiko a sugerat ca barbații, ambii membri activi ai armatei ucrainene care au fost reținuți in autoproclamata Republica Populara separatista Donețk, vor fi eliberați […] The post Ucraina vrea sa faca schimb de prizonieri pentru a-i salva pe soldații britanici condamnați la moarte in Donețk appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .