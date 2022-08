Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a cerut ca acordul international, care permite exportul de cereale via Marea Neagra, sa fie extins si la alte produse, precum metalele, dupa ce prima nava incarcata cu cereale ucrainene a parasit cu succes portul Odesa, informeaza un articol publicat vineri in Financial Times.

- Centrul de coordonare de unde vor fi organizate exporturile de grine ucrainene urmeaza sa fie inaugurat miercuri la Istanbul, dupa acordul semnat saptamina trecuta sub egida ONU, informeaza Reuters. Un oficial turc a spus ca prima nava de transport cu cereale va pleca dintr-unul din poturile ucrainene…

- Atacurile rusesti asupra portului ucrainean Odesa nu reprezinta un obstacol pentru exporturile de cereale ucrainene si pentru punerea in aplicare a acordului semnat sub egida ONU, a transmis luni Kremlinul, potrivit AFP cu referire la Agerpres . Bombardamentele ”vizeaza doar infrastructura militara.…

- Ucraina a continuat duminica eforturile de a relua exporturile de cereale din porturile de la Marea Neagra, dar a avertizat ca livrarile vor avea de suferit daca un atac cu rachete rusești asupra orașului Odesa va fi un semn ca vor urma altele, potrivit Reuters, scrie Mediafax. Fii la curent…

- Ucraina vrea sa semneze acordul de deblocare a exporturilor de cereale doar cu Turcia și ONU, excluzand Rusia. Autoritațile de la Moscova trebuie sa semneze un acord separat, a anunțat un consilier al președintelui Volodimir Zelenski, citat de AFP:

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca se inregistreaza progrese in negocierile privind exporturile de cereale din Ucraina prin Marea Neagra si i-a multumit omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan pentru „medierea” in acest dosar, in cadrul unei intalniri la Teheran. „As vrea sa va…

- Ucraina incearca cu disperare sa isi exporte stocurile mari de cereale pe cale rutiera, feroviara si fluviala pentru a evita o criza alimentara mondiala dar nu are nicio sansa sa isi atinga obiectivele daca Rusia nu ridica blocada asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagra, a declarat joi un oficial…