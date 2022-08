Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina vrea sa devina direct membru NATO, si nu prin procedura obișnuita, adica urmand planul de acțiune pentru aderare, a declarat vicepremierul ucrainean pentru Integrare Europeana si Euro-Atlantica, Olga Stefanisina, intr-un interviu preluat de Ukrainska Pravda. Oficialul de la Kiev spune ca armata…

- Statele Unite dispun de informatii potrivit carora Rusia intentioneaza sa lanseze in curand noi atacuri impotriva infrastructurii civile si a structurilor guvernamentale din Ucraina, a declarat un oficial american, potrivit Reuters. „Avem informatii ca Rusia isi intensifica eforturile de a lansa atacuri…

- Rusia si Ucraina vor semna, vineri dupa-amiaza, la Istanbul, un acord referitor la exporturile de cereale, a anuntat joi seara presedintia turca. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si secretarul general al ONU, Antonio Guterres, precum si reprezentanti ai Rusiei si Ucrainei vor participa la ceremonia…

- Uniunea Europeana va furniza Ucrainei un ajutor financiar in valoare de 1 miliard de euro pentru a ajuta tara est-europeana sa depaseasca consecintele razboiului, aceasta fiind prima transa dintr-un pachet de 9 miliarde de euro anuntat in luna mai de catre Comisia Europeana, potrivit AFP si dpa. Decizia…

- Oficialii ucraineni anunța, duminica dimineața, ca, in ultimele 24 de ore, au avut loc atacuri intense cu rachete rusești in estul și sudul Ucrainei, potrivit BBC. Loviturile rusești cu rachete au provocat pagube mai mari in orașele din estul și sudul Ucrainei, spun oficialii regionali, scrie mediafax.ro.…

- O conversatie telefonica in care un soldat rus i se plange prietenului sau ca nu vor invinge niciodata in razboiul cu Ucraina a fost publicata pe canalul de Youtube al consilierului Ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, Anton Gherascenko. Potrivit interceptarii, soldatul a mai afirmat ca Federatia…

- Cancelarul german Olaf Scholz a anuntat, miercuri, ca va livra arme aliatilor din estul Europei care, in schimb, vor trimite arme din era sovietica in Ucraina, relateaza dpa. Justificarea este ca ar mai usor pentru ucraineni sa foloseasca echipament din epoca sovietica. Guvernul „a concretizat acum…

- Guvernul Ucrainei a predat, de la inceputul razboiului și pana in prezent, cadavrele a peste 400 de militari rusi cazuti in lupta. Rusia ”le recupereaza in secret”, evitand sa o faca public pentru ca populatia sa nu vada acest lucru, a declarat Irina Veresciuk, viceprim-ministru responsabil cu reintegrarea…