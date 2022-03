Stiri pe aceeasi tema

Propunerea Moscovei ca plecarea cetatenilor ucraineni din orasele asediate de fortele ruse sa se faca prin culoare umanitare cu conditia ca acestia sa ajunga in Rusia sau in Belarus este "complet imorala", a comunicat luni un purtator de cuvant al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, citat…

Sute de militari rusi au fost capturati de fortele ucrainene, a anuntat duminica presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, transmite dpa.

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca Moscova ramane decisa sa obtina demilitarizarea Ucrainei si ca ar trebui sa existe o lista precisa cu arme care sa nu poata fi desfasurate niciodata pe teritoriul ucrainean, transmite Reuters.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat joi introducerea legii martiale in toate teritoriile tarii, dupa ce seful statului rus, Vladimir Putin, a declarat in zori inceperea unei "operatiuni militare" in Ucraina, transmite Reuters.

Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a anuntat joi ca Rusia a lansat o ''invazie la scara larga a Ucrainei'' si a indemnat lumea sa il opreasca pe presedintele rus Vladimir Putin, transmit DPA si Reuters.

Ministrul britanic de Externe Liz Truss apreciaza miercuri drept "extrem de probabil" ca presedintele rus Vladimir Putin sa vrea sa invadeze Ucraina si sa cucereasca Kievul, dupa ce Moscova a recunoscut independenta teritoriilor ucrainene separatiste proruse Donetk si Lugansk, relateaza AFP.

Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni seara ca Ucraina este o colonie a Statelor Unite cu ''un regim marioneta'' si a acuzat serviciile secrete occidentale ca ajuta Kievul sa comita crime, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, l-a informat luni pe presedintele Vladimir Putin ca Ucraina a concentrat forte importante impotriva separatistilor din est, transmite Reuters.