Ucraina vrea ca NATO să-i ofere acum mai mult sprijin militar pentru a respinge ofensiva rusă Ucraina are nevoie ca tarile NATO sa-i trimita arme ”acum” pentru a respinge ofensiva rusa, altfel ”va fi prea tarziu”, a declarat joi ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba la o reuniune a Aliantei desfasurata la Bruxelles, transmite AFP. ”Nu ma indoiesc ca Ucraina va avea armele necesare pentru a lupta. Intrebarea este ”cand””, a subliniat Kuleba, insistand pe de alta parte ca statele occidentale sa nu mai cumpere petrol si gaz natural din Rusia. ”Fie ne ajutati acum – si vorbesc de zile, nu de saptamani -, fie ajutorul vostru va veni prea tarziu. Si multi oameni vor muri, multi civili… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

